ВС России за минувшие сутки взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы группировки войск "Север" освободили Бологовку в Харьковской области, бойцы "Востока" - Першотравневое в Днепропетровской области, бойцы "Центра" - Проминь в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Ранее "Южная" группировка войск освободила село Дроновка в ДНР. За мужество при освобождении населенного пункта бойцов поблагодарил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Всего за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль 10 населенных пунктов.