Оперированная Юлия Барановская показала кадры со свадьбы: похвасталась букетом невесты

На днях стало известно, что Юлия Барановская угодила в больницу. Сообщалось, что ведущую госпитализировали прямо со съемок в Салехарде. Барановской сделали две операции. Впоследствии сама популярная ведущая пояснила, что хирургическое вмешательство было связано с осложнениями после родов.

Также Барановская рассказала, что у нее еще сохраняется слабость, есть ряд ограничений, например, пока что нельзя поднимать тяжести и нужно соблюдать определенную диету.

Поэтому на свадьбе, где гуляла накануне, 23 октября, известная ведущая пила только чистую воду и ела котлетки на пару. Полезную еду Юлия принесла с собой, пока остальные гости вечера наслаждались деликатесами и изысканными напитками.

Зато Барановская поделилась радостью - ей достался букет невесты. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале. "Кое-что произошло. Сегодня свадьба у моего директора. Он женился на своей возлюбленной. Я никогда не участвовала в церемонии, когда надо ловить букет невесты. И сегодня я это сделала впервые. Он упал к моим ногам", - рассказала Барановская, продемонстрировав букет.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что Юлия Барановская ни разу не была официально замужем. Несмотря на то, что она родила известному футболисту Андрею Аршавину сыновей Артема и Арсения и дочь Яну, спортсмен так и не отвел ее под венец.