Сотни московских пенсионеров стали жертвами врачей-мошенников

Лицом в пол и с наручниками на запястьях - это главный врач одной из частных столичных клиник. По версии следствия, именно он разработал мошенническую схему, с помощью которой обманывали пациентов. В помощь взял супругу - врача ультразвуковой диагностики и по совместительству генерального директора медучреждения. Жертв выбирали среди самых уязвимых.

"Посетителями медиков были пенсионеры, которым звонили из кол-центра и предлагали бесплатно обследовать суставы. Когда граждане приходили на осмотр, им ставили угрожающие диагнозы и в случае отказа от срочного лечения запугивали инвалидностью", - рассказали в МВД.

Менеджеры не давали пожилым пациентам и минуты, чтобы осмыслить навязанный диагноз. Срочно требовали подписать договор на дорогостоящее "лечение". Мотивировали якобы 50-процентной скидкой, которая вот-вот "сгорит". Но даже с ее учетом суммы доходили до нескольких сотен тысяч рублей, и людям приходилось оформлять кредиты. В клинике уверяли - деньги вернутся по госпрограмме.

Когда потерпевшие понимали, что стали жертвами обмана, многое приходили и требовали вернуть деньги. Сейчас клиника и вовсе закрыта, а на двери объявление - чтобы продолжить лечение или вернуть деньги, звоните по указанному телефону. Но пострадавшие это тоже называют обманом. Какую-то часть им действительно возвращали и ранее, но это было лишь 10% от всей суммы. А в клинике объясняли это тем, что основной курс лечения они уже якобы прошли.

На деле пациентов "лечили" только в первый день. И от несуществующих болезней. Обмануты более сотни пенсионеров, ущерб - десятки миллионов рублей. При обысках изъяты средства связи, договоры на оказание платных услуг, базы данных пациентов, медицинское оборудование и деньги.

Уголовное дело возбужденно по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Следователи продолжают работать со свидетелями, допрашивают медперсонал, а это значит, что список пострадавших, очевидно, станет еще длиннее.