В больнице имени Юдина открылся эндоскопический центр

Голос врача успокаивает и внушает пациенту уверенность. Исследования, которые раньше считались самыми болезненными, теперь проходят легко и быстро - в том числе манипуляции со взятием биопсии. В Морозовской больнице эндоскопический центр работает уже почти два года. За это время специалисты провели более десяти тысяч амбулаторных исследований.

В Москве больше четырех лет назад был запущен пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения гастро- и колоноскопии, которые открываются на базе крупнейших стационаров. Их уже восемь: три детских и теперь пять взрослых. 24 октября начал работу эндоскопический центр в больнице имени Юдина.

"Всего за это время было проведено более 700 тысяч исследований, 8 тысяч человек выявили с онкологическими заболеваниями, 67% из них - на ранней стадии, а 12% - на нулевых стадиях, что практически в 6 раз больше, чем в предыдущий период", - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Эндоскопы экспертного класса позволяют рассмотреть изменения на слизистой желудка и кишечника под любым ракурсом, в разных спектрах и с многократным увеличением.

"Его наружный диаметр - около сантиметра. В нем заложена опция проведения через специальный канал специальных приспособлений для забора материала для гистологического исследования или для удаления на образовании. Современные эндоскопы позволяют делать инверсию под 180 градусов", - отметил Александр Черный, заведующий эндоскопическим центром больницы имени Юдина.

Евгений - один из первых пациентов. Почувствовал боли в животе, которые несколько дней назад стали нестерпимыми, и почти сразу попал на обследование. После исследования пациент еще в течение часа находится под наблюдением. Врач и медсестры следят за его основными показателями и готовы отреагировать на малейшие изменения.

Теперь бесплатные профилактические скрининги доступны для всех москвичей. А у тех, кому уже исполнилось 40, в электронной карте автоматически открылось направление.