Собянин: Новая школа появится в районе Солнцево в 2026 году

Яркие краски, панорамные окна и современный дизайн. Самые сложные работы по строительству нового корпуса школы 1542 завершены, на очереди этап отделки.

"В октябре наши строители планируют завершить фасадные работы, территорию вокруг школы. Также активно ведутся работы внутри корпуса по отделочным работам, по прокладке внутренних инженерных систем", - сообщил Денис Казаков, директор проекта.

Четырехэтажное здание рассчитано на 1200 школьников с 1 по 11 класс. И для них здесь будут созданы самые лучшие условия.

"Учебный корпус на Производственной улице инвестор возводит в составе жилого комплекса. Здание безвозмездно передадут в городскую систему образования — оно войдёт в состав школы №1542. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы", - рассказал Сергей Собянин.

Модульная мебель в учебных классах позволит проводить занятия в новых форматах. Приоритетными направлениями дополнительного образования школы останутся естественно-научные и технические кружки, а также шахматная секция. И ученики каждый день интересуются, когда же в новый корпус?

"Новые здания - ультрасовременные, оснащены по последнему слову техники. Это уникальнейшие лаборатории, которые позволяют осуществлять различные городские проекты, это мультимедийная библиотека, которая позволяет детям в современных условиях готовить домашние задание", - говорит Марина Мазилина, директор школы №1542.

А еще - просторные кабинеты, микроскопы и 3D-принтеры. Полет фантазии ничем не ограничен. Не оставят без внимания и прилегающую территорию.

"Район Солнцево активно развивается, осуществляется достаточно масштабная живая застройка. Она сопровождается созданием всей необходимой социальной и нежилой инфраструктуры", - подчеркнул Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

В скором времени здесь появятся площадки для подвижных игр, общефизической подготовки, а также пространство для проведения торжественных мероприятий. Ожидается, что первых учеников новый корпус школы примет в 2026 году.