Жители Саларьева почти сутки ловили петуха, который бегал по двору местного ЖК

Жители Саларьева, услышав звонкое "кукареку", сначала ушам своим не поверили. А когда на улицу вышли, от увиденного и вовсе обомлели. Не центр города, конечно, но чтобы вот так деловито петух по дорогам разгуливал…Нонсенс! Причем уже целые сутки.

Породистого гостя быстро опознали. Петух оказался не обычный, а американский – амрокс. Пропал бы в суровых условиях мегаполиса. Птичку стало жалко, ловили ее всем двором. Ведь строптивая птица порыва своих спасателей сразу не оценила.

Вопрос, который с самого начала волновал всех жителей Саларьева: сегодня петух, а завтра что? Слон с крокодилом? Истину отыскали там же в районном чате: "Всем добрый вечер. Курьер прислал по ошибке живого петуха. Кто заказывал?".

Сбежал или сознательно выпустили – история умалчивает. Петух тем временем уже обживался в квартире Анны. Согретый, отмытый и, судя по виду, весьма довольный. Даже имя ему дали - Гастон, в переводе с древнегерманского "гость" или "чужеземец".

Вскоре откликнулась Марина и Гастона забрала. Так у петуха из Саларьева за день сменилась уже третья хозяйка. Петушку нужны курочки и свежий воздух. А то совсем бы заскучал, зачах в городской квартире. Вот он – счастливый финал истории многострадального саларьевского петуха: загородный дом и курятник, где он – первый парень на деревне.