Задержан руководитель фирмы, устроившей свалку на знаменитом Невском пятачке

Глумление над подвигом советских воинов и незаконная предпринимательская деятельность: в Ленинградской области задержан руководитель фирмы, которая устроила свалку на знаменитом Невском пятачке.

На границе с территорией мемориального комплекса - символа мужества защитников города-героя - появились горы мусора. Они заняли площадь в 25 тысяч квадратных метров. Как выяснили правоохранители, по госконтракту коммерческая компания должна была вывозить строительные отходы на собственный полигон. Получила на это 31 миллион рублей. Но решила сэкономить, сбрасывая мусор там, где в первые годы Великой Отечественной погибли более 50 тысяч бойцов Красной армии. Только экологический ущерб прокуратура оценила в 13 миллионов рублей.

В офисе фирмы прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.