Песков разъяснил слова Путина про ошеломляющий ответ

Российский лидер Владимир Путин обещал "ошеломляющий ответ" не конкретно на поставки американских ракет Tomahawk киевскому режиму, а вообще на попытки ударов вглубь России. Такое пояснение дал в пятницу, 24 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента России о том, что разговоры о передаче американских ракет Tomahawk Киеву — это "попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный" и "ошеломляющий".

Уточнив, что речь идет в принципе об ударах украинских националистов вглубь России, Песков отметил, что больше никаких пояснений не требуется: "Заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять" (цитата по РИА Новости).

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев резко высказался в адрес западных политиков, делающих враждебные заявления или предпринимающих недружественные шаги в отношении нашего государства. Политик подчеркнул, что "надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут".