Песков объяснил, почему саммит в Будапеште нельзя считать сорванным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не исключают возможность личной встречи в будущем. Об этом рассказал в пятницу, 24 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, "президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита". Однако американский политик за последние два дня уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем — эту точку зрения разделяет Владимир Путин.

Однако ни Трамп, ни Путин, "не хотят терять время зря" и "не хотят собираться только ради самой встречи", подчеркнул Песков. Для результативности встречи необходимо проделать определенную работу на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Что касается "отмены" российско-американского саммита в Будапеште, по выражению пресс-секретаря президента России, сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей — четких сроков никто не называл, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, планировавшаяся в Будапеште, окружена большим количеством сплетен и пересудов. Однако всё это "в большей своей части это коренным образом не соответствует действительности".

Российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога, однако было бы ошибкой подойти к саммиту без подготовки, отметил глава государства.