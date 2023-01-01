Косторная и Куница показали лицо сына: люди умилились

Фигуристка Алена Косторная в конце сентября родила сына мужу Георгию Кунице. Радостной новостью поделилась сама спортсменка. Новоиспеченная мамочка опубликовала фотографию малыша и написала: "Welcome mini-Kunitsa". Однако как назвали мальчика, Алена тогда не сообщила. Скрыла она и точную дату появления наследника.

Позднее родители сообщили, что их малыш появился на свет 28 сентября. Рост сына составлял 47 сантиметров, а вес — 2700 граммов. Мальчика назвали Дмитрием.

А теперь Алена Косторная обнародовала кадры с первой фотосессии с новорожденным. Это случилось прямо в роддоме. Снимки фигуристка опубликовала в своем официальном телеграм-канале.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Подписчики пришли в восторг, причем не только от снимков малыша, но и от вида Алены Косторной. По их мнению, фигуристка выглядит так, словно и не рожала.

Напомним, Алена Косторная начинала карьеру в фигурном катании в качестве "одиночницы". Однако затем спортсменка перешла в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница. Отношения в паре из рабочих быстро перешли в личные. Уже в 2023 году фигуристы поженились.