ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых.

Свое решение регулятор объяснил тем, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, Центробанк намерен сохранять жесткость денежно-кредитных условий. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году, уточняется на официальном сайте Банка России.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор будет снижать ключевую ставку таким образом, чтобы не спровоцировать тем самым новый виток инфляции. При этом необходимо время, чтобы убедиться, что снижение инфляции в России — это "выздоровление, а не снятие симптомов.

Кроме того, Набиуллина сравнила инфляцию с температурой у человека, пояснив, что "это лекарство — высокая ключевая ставка — она помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться". Поскольку эффект есть, можно перейти к снижению ставки.