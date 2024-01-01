Показатели доверия россиян главе государства Владимиру Путину и российским Вооруженным силам сейчас действительно высоки. Это подтвердил в пятницу, 24 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия россиян Путину составляет 77,8%. При этом 80% опрошенных граждан России заявили, что доверяют российской армии.

Песков уточнил, что эти показатели "самостоятельно измеряются". При этом он подчеркнул, что консолидация общества вокруг президента и Вооруженных сил, выполняющих задачи спецоперации, — это "говорящие показатели", сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков, говоря про высокий рейтинг российского лидера, отмечал, что такие цифры обусловлены ежедневной тяжелой работой Владимира Путина. При этом в Кремле не стали комментировать контраст столь высокой поддержки президента России с низкими рейтингами западных политиков.

Сам Владимир Путин подчеркнул, что поддержка, которую выразили ему в ходе голосования в марте 2024 года граждане России, намного важнее формальной победы на выборах. Столь уровень доверия повышает ответственность перед россиянами, отмечал президент.