Практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве. На это указал в пятницу, 24 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80-летия создания ООН. Особенно важно об этом помнить сейчас, "когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте".

Одновременно с этим почти все члены Североатлантического альянса и Евросоюза воюют против России руками киевского режима, который был незаконно приведен к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года, указал Лавров.

Однако Россия осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, продолжая работу по формированию более справедливого мироустройства, цитирует министра РИА Новости.

Ранее власти Польши признали ведение войны против России. Руководитель польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Польши, Дании и Германии с использованием дронов, не приведя доказательств. По его утверждению, это было "первое прямое столкновение" между НАТО и Россией.

При этом американские журналисты отмечали, что президент России Владимир Путин выигрывает Третью мировую войну, причем не на полях сражения на Украине. Российский лидер уверенно идет к прекращению глобальной гегемонии США и разрушению миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны. Это означает, что НАТО находится под угрозой, а Совет Безопасности ООН более неспособен обеспечить мир во всем мире.