Путин провел совещание Совбеза, созвонился с Алиевым и заслушал доклад главы ФТС

Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главная тема - борьба с терроризмом. В беседе в режиме видеоконференции приняли участие спикеры обеих палат парламента, главы силовых ведомств, члены администрации президента и мэр столицы.

Также Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки и аспекты регионального сотрудничества. Подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере.

А о результатах работы Федеральной таможенной службы президенту доложил глава ведомства Валерий Пикалев.

За этот год через таможню в федеральный бюджет поступило четыре с половиной триллиона рублей. Объем перевозок растет благодаря комплексному развитию транспортно-логистических коридоров и ускорению контроля на границе. В текущем году завершен и первый этап реорганизации ведомства. Среди приоритетов - привлечение молодых специалистов, финансовая и социальная поддержка сотрудников. В том числе тех, кто служит в новых регионах. На особом контроле - судьба ветеранов боевых действий.