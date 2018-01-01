Наводить мосты: зачем нужен тоннель между Россией и США

Похоже, человечество скоро вновь накроет волна мега-проектов. Вот в Америке местный предприниматель носится с идей по возведению 135-метровой статуи греческого бога Прометея на острове Алькатрас над заливом Сан-Франциско. В Саудовской Аравии мечтают достроить километровый небоскрёб "Башня Джидды", в Китае этим летом стартовало строительство мегаплотины "Мотуо" - как будто им мало было плотины "Три ущелья", из-за которой сдвинулась ось земли. В общем, человечество бредит сейчас именно что какими-то просто колоссальными прожектами. И Россия не осталось в стороне. Сегодня что у нас, что в Штатах, обсуждается предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о строительстве тоннеля через Берингов пролив.

Это уже не просто народное творчество, а конкурс! Который объявил глава РФПИ, спецпредставитель российского президента и инициатор строительства тоннеля под Беринговым проливом Кирилл Дмитриев.

Условие для участников конкурса одно - сгенерировать ролик при помощи искусственного интеллекта. У поста Дмитриева в соцсети уже 2 миллиона просмотров. Идею он назвал "вирусной". И понятно почему. Действительно - всего каких-то 86 километров в самом узком месте Берингового пролива. А ведь Северная Америка и Евразия уже были едины целым…в далеком-далеком прошлом.

Отсюда генетическое родство эвенков, чукчей и бурятов с североамериканскими индейцами. Доказывают более 3 тысяч проб. В общем, они там тоже наши – сибиряки.

Но случилось таяние ледников. Мировой океан поднялся. Беренгия ушла под воду. Прошло еще несколько десятков тысяч лет. Образовалось Российское государство. Затем США. А потом, в 1867, мы продали Аляску американцам - ну это если коротко. Всего через каких-то 23 года первый губернатор Колорадо Уильям Гилпин предложил построить космополитичную железную дорогу. Мегапроект, который связал бы Северную Америку через Российскую империю с Европой. Вот так магистраль могла бы выглядеть в сегодняшних реалиях (см. видео – прим. ред.). Весьма амбициозно учитывая, что до 1942 года железнодорожная сеть Аляске не была связана с путями конфедерации.

Из воспоминаний военного министра Российской империи Александра Редигера: "Представитель американцев предлагал выстроить это громадное сооружение без каких-либо гарантий, но с условием уступки обществу участков земли по обе стороны пути, как это делалось в Америке. К сожалению, на такое условие у нас не согласились, считая, что подобное означало бы расточать богатства страны".

В 1907 году на приемлемых для России условиях, и что немаловажно без значительных государственных вложений, соглашение о строительстве достигнуто, о чём немедленно сообщила "Нью-Йорк Таймс". Но началась Первая мировая война. Затем революция. У Советской власти на первом этапе были другие задачи. О мега-проекте вспомнили только в 45-м.

Ранее эксперты называли сумму 65 миллиардов. Экономию более чем в 8 раз как раз и даёт технология Илона Маска. Сроки возведения, по оценке Кирилла Дмитриева, рекордно короткие – всего 8 лет. Всё благодаря ноу-хау американского бизнесмена.

"Это решаемая задача, потому что в сфере строительства Трамп мог бы просто привлечь строительные компании к проекту. Дать им возможность реализовать этот проект. Стать его участниками. Создать некое общее предприятие по реализации проекта с российскими частными компаниями", - отметил Василий Колташов, директор Института нового общества.

"Очень интересно, смотря на этот проект с позиции столетней и более ретроспективы, увидеть, как в начале и в конце века, обычно в начале 20, в начале 21, да и в конце 20 - мистически у человечества возбуждается интерес к таким межконтинентальным проектам", - рассказал Александр Пилясов, профессор, Генеральный директор Института регионального консалтинга.

Да и просто к чему-то очень-очень большому. Что уж точно войдет в историю. Такова задача каждого поколения – уверены антропологи. И особо остро это ощущается на смене эпох. Отсюда – мега-проекты.

Строительство знаменитого барельефа "Святыня демократии" в США начали в 1927. Пятью годами раньше бразильские специалисты приступили к возведению статуи Христа-Искупителя. Она считается одним из новых семи чудес света. А вот так должен был выглядеть московский "Дворец Советов" со 100-метровой статуей Ленина. Но из-за Великой Отечественной строительство отложили. Зато "стройку века" БАМ, несмотря на все трудности, завершили.

Век 21 исключением не стал. Гигантомания вновь шагает по планете. Криптомиллионер хочет построить на острове Алькатрас 137-метровую статую греческого титана Прометея. Эта идея пришла ему в голову еще в 2018 во время посещения Сан-Франциско. Он смотрел на залив и думал, что тут не хватает чего-то вроде статуи свободы.

Стоимость проекта - 450 миллионов долларов. "Всего-то?" - задались резонным вопросом саудовские принцы. Их мега-небоскреб "Башня Джидды" обойдется почти в полтора миллиарда, зато станет первым зданием в мире высотой больше километра. Масштабно, красиво, но с точки зрения конкретной пользы – весьма посредственно. Другое дело, китайская плотина в Гималаях – название соответствующее – "Мотуо" – проект век.

"Китайские инженеры заявили, что эта электростанция сможет вырабатывать 70 гигаватт энергии. Это в 3 раза больше, чем у крупнейшей на сегодняшний день плотины "Три ущелья". Это больше, чем все электростанции Польши вместе взятые", - пояснил Дэн Мёрдок, журналист.

Так что ключевой вопрос всегда – целесообразность. Можно, например, мечтать о далеких галактиках и даже запустить на околоземную орбиту автомобиль. Но без конкретного применения всё это лишь красивая картинка. А еще технологии. Вот как раз они могут послужить на благо человечеству, как и тот самый тоннель под Беринговым проливом.

"Этот проект тоннеля через Берингов пролив для нас имеет смысл рассматривать только в пакете - системе, железной дороги которая доходит до Берегового пролива из Якутска. Потому что это последний пункт, до которого у нас проведена железная дорога сейчас", - отметил Александр Пилясов.

"Этот символ, конечно, был бы очень благоприятно, благожелательно принят всем остальным миром. О том, что не враждовать, а перейти к более активным контактам, в том числе допустив и развив контакты в торговле", - отметил Василий Колташов, директор Института нового общества.

Ведь наводить мосты, прокладывать тоннели, строить электростанции и дома, да даже ставить весьма спорные с эстетической точки зрения статуи всегда полезнее, чем возводить глухие стены. Этого потомки точно не оценят.