В распоряжении Евросоюза нет жизнеспособного оружия против беспилотных летательных аппаратов. Такое признание сделал в пятницу, 24 октября, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюc.

Как сообщает РИА Новости, Кубилюс посетовал на то, что "у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников", причем "даже если мы и обнаруживаем беспилотники, у нас нет финансово жизнеспособных возможностей для их уничтожения".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "общеевропейские флагманские проекты" Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и Drone Wall ("Стена дронов")" помогут Европе дать "ответ на реалии современной войны".

Российский лидер Владимир Путин отшутился в ответ на вопрос о появлении неопознанных БПЛА в Европе, отметив, что "у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают", а также "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".