Предводитель киевского режима Владимир Зеленский пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем о ситуации на Украине. Произошло это после поездки Зеленского в Вашингтон, где его принял президент США Дональд Трамп.

Как отмечает Politico, Зеленский при встрече с германским канцлером обратился с "особыми просьбами" о помощи Украине. В чем заключаются этим просьбы — не уточняется.

При этом в соцсетях Зеленский писал, что участники встречи "обсудили, как усилить нашу противовоздушную оборону, и согласовали дальнейшие шаги перед встречей коалиции желающих в Лондоне". Кроме того, политики "говорили о механизме использования замороженных российских активов для защиты Украины – важно, чтобы и здесь была поддержка Германии".

Тем временем постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американский лидер Дональд Трамп "пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского".

Член финской консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема подчеркивал, что если украинский лидер Владимир Зеленский действительно заинтересован в разрешении конфликта, ему следует смягчить тон.