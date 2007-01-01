Жажда легкой наживы: что делать, если нашел ценную вещь на улице

Самая поучительная история этой недели. Мужчина подобрал на улице оброненный кошелёк, но не стал искать владельца и обращаться в полицию, а просто потратил все содержимое. В итоге ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Эта камера уличного видеонаблюдения установлена на Новослободской улице в Москве. Фиксирует, как у мужчины, который шёл по тротуару со спутницей, что-то выпало из-под куртки. Он и не заметил - даже случайно пнул свёрток ногой. Мимо проходили люди, один из них заметил утерянную вещь. Поднял пакет и унёс с собой. Внутри находки обнаружил деньги в разной валюте в общей сложности на миллион 600 тысяч рублей.

Внезапно свалившиеся под ноги полтора миллиона мужчину счастливым отнюдь не сделали. Хоть он и успел гульнуть на широкую ногу. За пару дней всё потратил. Но, в отличие от героя Василия Шукшина Егора Прокудина из фильма "Калина красная", тратил не своё, а чужое. Как принято говорить - легко пришло, легко ушло.

"Взлохмачивание" полутора миллионов теперь может обернуться задержанному тюремным сроком до десяти лет. Присвоение находки уголовный кодекс квалифицирует однозначно - это кража. В подмосковных Химках мужчина, прогуливаясь по улице, нашёл кредитную карту вместе с пин-кодом.

Вместо того, чтобы сообщить об этом в банк, он карту начал опустошать. Снял наличные через банкомат. Купил хорошего коньяка, чтобы, видимо, отпраздновать везение. Три дня шиковал. А потом карту, как сам признался на допросе, якобы потерял. В общей сложности ранее судимый мужчина успел прогулять 400 тысяч рублей. Его отправили под арест.

В российском Гражданском кодексе есть понятие - находка. И что делать с ней, чтобы она не превратилась в кражу, тоже написано. "Во-первых, он должен предпринять меры для того, чтобы найти человека - кто потерял эту вещь. И передать её тому человеку, кто потерял. Либо если этот человек ему неизвестен - то передать в органы местного самоуправления или полицию", - пояснила Евгения Галкина, юрист.

Только через полгода, если владелец не объявился, деньги или ценная вещь может стать собственностью того, кто их нашёл. "В своём постановлении Конституционный суд указал, что даже в том случае, если человек удерживает у себя вещь, и он совершает действия, которые направлены на выявление собственника, то соответственно данные действия нельзя считать противоправными", - отметила Евгения Галкина.

Если нашли на лавочке смартфон, можно и не нести его в полицию, а позвонить по номерам из телефонной книги и сообщить о находке родным и близким владельца. В противном случае можно попасть вот в такую историю:

"В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Солнечногорск обратилась местная жительница с заявлением о хищении смартфона. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления доставлен в Дежурную часть местный житель. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что заявительница оставила свой смартфон на скамейке без присмотра, похитил его".

Если на банковскую карту внезапно упали деньги от незнакомого абонента, необходимо сообщить об этом в банк. Только под контролем банковских сотрудников осуществлять обратные переводы. Иначе, поддавшись на уговоры неизвестного отправителя всё вернуть, даже за вознаграждение, можно стать жертвой мошенников или оказаться втянутым в цепочку по отмыванию денег, добытых преступным путём. Действующее законодательство, можно сказать, исчерпывающе даёт ответ, что делать с находкой. Однако тост "чтобы и на твоей улице грузовик с деньгами перевернулся" один из самых популярных. Что движет людьми, объяснил ещё Юрий Визбор.

Жажда лёгкой наживы неискоренима. Детская поговорка у всех на слуху: что упало, то пропало. И игра детворы, которой, наверное, уже лет сто - кошелёк на верёвочке: как смешно это было наблюдать за тянувшимися к счастью руками алчного прохожего.

А ведь и есть другая сторона, когда человека с пелёнок приучают - чужое брать нельзя. Не принесут шальные деньги счастья. Вот и вырастают те, кто готов потратить найденные деньги, и те, кто вернёт совсем немаленькую и такую соблазнительную сумку с деньгами.

"Его эмоционально-волевая регуляция незрелая, инфантильная, детская. Почему мы, например, не считаем воровством в детстве, когда ребёнок взял у товарища какой-то перочинный ножичек, который ему понравился. А потому что она ещё не зрелая у него в силу возраста. Но когда человек уже взрослый - мы ожидаем, что она уже должна быть. Но её, к сожалению, часто не бывает. Человек поддаётся соблазну", - рассказала Людмила Крякина, психолог.

Это кадры были сняты восемнадцать лет назад. Тогда Виктору Сорокину было 46 лет. Он работал тогда милиционером - водителем. В разводе. Из жилплощади - шестнадцать квадратных метров в общежитии. Из техники - старенький телевизор, простой компьютер, мобильный телефон с монофоническим звуком. Когда Виктор Сорокин увидел в кафе магазина автозапчастей портфель, сначала подумал - бомба! Открыв сумку, другой бы взорвался от счастья. Внутри были 250 тысяч евро. Четверть миллиона! Это и сейчас сумма, мягко говоря, не малая. А в 2007 - м и вовсе астрономическая. Хватило бы и на просторную квартиру, и новую иномарку, и отдых на экваторе. Это всё писало взорвавшееся тогда интернет - сообщество. А честный милиционер, найдя в портфеле визитку, позвонил по указанному номеру и вернул всю сумму до единого евроцента.

Честный, даже не милиционер, просто человек - он поступил по совести. И никаких сожалений не было. Потому что так воспитан был. Хотя и многим, этот поступок милиционера тогда оказался непонятен.

Виктор Сорокин давно не служит в правоохранительных органах. Мы надеемся, что у него всё в порядке. А вот в Саяногорске одиннадцатилетний мальчик - пассажир такси, обнаружил в машине кошелёк с 15 тысячами рублями. Дома он рассказал о находке родителям. Те обратились в полицию где и отдали кошелёк, забывшей его женщине. В ответ услышали много благодарностей. И родители - похвалы, что растят такого честного мальчика. Это, наверное, лучше, чем чужое богатство.