Меган Маркл раскрыла интимные подробности жизни с принцем Гарри

Принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл в мае 2018 года. Влюбленные обвенчались в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, эта церемония траслировалась на весь мир.

Но после свадьбы герцогиня Сассекская внезапно захотела конфиденциальности. Меган даже устроила скандал, когда перед рождением первенца ей пытались объяснить, что согласно традиции, она должна будет сразу после родов выйти к народу и показать младенца. Стремление американки оградить свою семью от посторонних глаз в итоге вылилось в "Мегзит".

Но, видимо, за годы в США Маркл пересмотрела свои принципы. Теперь герцогиня ищет внимания СМИ: часто дает интервью, снимает собственное шоу и все больше говорит о детях. На днях Меган и вовсе решила выдать интимную тайну о жизни с принцем Гарри.

44-летняя герцогиня Сассекская поделилась подробностями о том, как они с принцем просыпаются. Оказывается, даже в поездках Маркл не обходится без двух предметов.

"Первое, что я делаю, когда просыпаюсь утром, это включаю музыку в доме. И когда мы путешествуем, я беру с собой портативную колонку, чтобы не нарушать традицию. Также я всегда путешествую с ароматической свечой, чтобы аромат дома был со мной", — заявила Меган.

Также Маркл рассказала, как она воспитывает четырехлетнюю дочь Лилибет и шестилетнего сына Арчи. У герцогини есть особый прием — "исцеляющее одеяло". Когда кто-то из детей плохо себя чувствует, они идут к маме и вместе с ней укрываются этим особым одеялом.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке.