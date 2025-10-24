Дмитриев прибыл в США для переговоров с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США. 25 октября представитель Путина встретится со спецпосланником Трампа по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом, сообщает Axios.

Ранее о прибытии в Вашингтон для переговоров специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сообщил телеканал CNN. По его данным, ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа. Предметом обсуждения станут отношения между США и Россией.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора 16 октября условились о встрече в Будапеште. Однако позднее встречу отложили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита, представитель Кремля подчеркнул, что о сроках переговоров никто не договаривался.