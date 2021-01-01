Гимнастка Ангелина Мельникова триумфально выступила на ЧМ в Джакарте

Она могла бы спокойно прыгнуть стандарт - результаты, набранные в квалификации, позволяли. Но нет. Россиянка разбегается и рискует. Сложнейший опорный прыжок "Ченг" - элемент ультра С, такой умеют исполнять единицы в мире. И Ангелина Мельникова. Высота мастерства недосягаемая.

Чистое приземление – дважды. Приём публики просто оглушительный. Эта человеческая поддержка - потом признается гимнастка - очень сильно помогла. Джакарта аплодирует - Мельникова завоёвывает второе золото Чемпионата мира. Меньше чем за сутки.

"Сложно мне описать эти эмоции! Я всё еще не верю во вчерашнюю победу. А в сегодняшнюю, я думаю, будет еще сложнее поверить. Думаю, через какое-то время придет осознание того, что здесь произошло. Я счастлива такому яркому возвращению", - рассказала Ангелина Мельникова.

Вернуться на международную арену спустя 4 года - спортивный подвиг. Месяцы без стартов выматывают и физически, и эмоционально. На первенство в Индонезию наша команда отправилась в нейтральном статусе, но с боевым духом. Ангелина Мельникова не побоялась и вышла бороться за абсолют - самую престижную награду в спортивной гимнастике.

Опорный прыжок, брусья прошла стабильно. Но дальше - бревно. А на нём у гимнасток всегда борьба с нервами. Падение - это грубейшая, почти фатальная ошибка. Россиянка с первого слетает на третье место. Впереди сильные соперницы из Китая и Алжира. Девушкам остается пройти заключительный этап - вольные упражнения. Ангелине выступать последней. Напряжение колоссальное. После трех конкуренток на ковёр перед судьями появляется, кажется, не спортсменка - большая артистка.

"Боец! Я вам говорю, что, сделав такую грубую ошибку на бревне – падение - она не дрогнула, она вышла на вольные. Причём, она последняя делала - вы же следите, вы обратили внимание. Все, что она могла, она вложила в этом, честь ей и хвала. Она просто герой. Четыре года не выступать на таком помосте, где собираются лучшие гимнасты мира. Она доказала, что она гимнастка номер один на сегодня", - говорит Валентина Родионенко, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

Для российской сборной эта была первая победа с 2021-го года. Для Ангелины подтверждение титула - вчера она стала двукратной. Сегодня после триумфа в опорном прыжке - уже трехкратной чемпионкой мира. Кстати, после золотой медали россиянка сегодня же взяла серебро в брусьях.