В Ленобласти бизнесмена арестовали за незаконную свалку у мемориала

Никаких угрызений совести. Хотя во время задержания Марат Асланов во всем сознался и даже оформил явку с повинной. Невский пятачок. Плацдарм на левом берегу Невы. Святое место для ленинградцев. Символ стойкости и мужества. В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Потери огромные - как минимум 200 тысяч бойцов отдали свою жизнь, но удержали оборону.

Глубокий ров. Высокий забор. И сторожка. Дым идет, дверь не открывают. Сюда - буквально через дорогу от мемориала - Марат Асланов вывалил груды строительного мусора

По оперативным данным, этот участок земли Асланов арендует. Бывший зольник. Здесь прорывали Блокаду Ленинграда. В доме и офисе коммерсанта - обыски. Собирают доказательную базу. По версии следствия, компания Асланова по утилизации отходов заключила государственный контракт с одним из районов Петербурга. Обязалась ликвидировать незаконную свалку строительного мусора. Заказчику предъявили документы - все готово.

Красивый, дорогой особняк, так и не успевший проснуться - его владелец. Эконадзор заинтересовался свалкой еще летом. Тогда же провели исследование почвы. Выяснили, что на места кровопролитных боев компания Асланова вывозила отходы III и IV класса опасности. Тонны мусора. Всего 36 тысяч кубометров грунта с боем кирпича, бетона и металлической арматуры. Пластмасса, полиэтилен.

В ходе рейда изъяты бульдозер, экскаватор и самосвалы. И вот возбуждено сразу два уголовных дела - "Незаконное предпринимательство" и "Мошенничество". Только по предварительной оценке следствия, Асланов с сообщниками могли совершить хищение на сумму почти 80 млн рублей.