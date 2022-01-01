Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключений для немецкого бизнеса "Роснефти" в том, что касается санкций, введенных Соединенными Штатами.

Как сообщает Bloomberg, германский политик пообещал обсудить эту тему с американской стороной. Мерц выразил надежду на то, что "Роснефти" будет предоставлено соответствующее исключение".

Это касается немецких дочерних предприятий "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Официально они еще осенью 2022 года бли переведены под внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что потери Европы из-за отказа от российского газа составляют почти полтора триллиона евро. Мир столкнулся "с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит".

После того, как США ввели санкции против российских энергокомпаний и Евросоюз объявил санкции против российского ТЭК в 19-м пакете санкций, в Кремле заявили, что Россия поступит в соответствии с собственными интересами: "Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев" (цитата по РИА Новости).