Экс-главком НАТО назвал три направления гарантий Украине

Североатлантический альянс должен обеспечить Украине гарантии безопасности в море, на земле и в небе. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Как сообщает Bloomberg, Ставридис напомнил про прецедент 1990-х годов, когда Косово получило такие гарантии от НАТО и союзников альянса "против сербской агрессии".

Что касается Украины, отставной адмирал заявил, что военные корабли стран НАТО должны взять на себя патрулирование в Черном море, западные самолеты обеспечат бесполетную зону, а на украинскую территорию направят несколько тысяч иностранных военнослужащих.

Наряду с этим Ставридис призвал продолжать поставки вооружений и боевой техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее источники рассказали, что Европа работает над собственным планом урегулирования конфликта на Украине. Он будет состоять из 12 пунктов, включающих в числе прочего, постепенное снятие санкций с России, предоставление гарантий безопасности Украине и возможность ее скорейшего вступления в Евросоюз.

Тем временем бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный посетовал на то, что обещания западных государств по поддержке Киева не содержат указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Он остался недоволен тем, что Евросоюз не рассматривает Украину в качестве полноценного партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности.