Mash: экс-директор Киркорова госпитализирован, обнаружился след Пугачевой

Бывший концертный директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник угодил в больницу. У него обнаружились проблемы с сердцем. Как считает сам Дзюник, его довели поклонники Аллы Пугачевой. По его словам, неизвестные звонили и требовали перестать "трепаться" о Примадонне.

А когда дошло до угроз, продюсеру стало плохо у него обострилась тахикардия. На днях Дзюнику сделали операцию на сердце. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии, где пробудет еще десять дней, передает Mash.

Ранее Леонид Дзюник заявил, что Пугачева годами сидела на шее у Киркорова, не работая, пыталась запускать разные бизнесы на его деньги, которые в результате не приносили прибыли. А еще Алла якобы спускала бешеные суммы в казино. Более того, если Киркоров пытался экономить и откладывал деньги, Пугачева ему еще устраивала разнос.

"Она жила более десяти лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала. Производство чипсов провальное, сидение в казино – все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку", - утверждал Дзюник.