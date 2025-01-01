Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые пройдет в России

В преддверии празднования и в День народного единства в Москве на трех площадках с 31 октября по 5 ноября 2025 года впервые пройдет Международный фестиваль "Народы России и СНГ".

Фестиваль объединяет в себе деловую, просветительскую и культурную программы. Посетителям Фестиваля будут доступны выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия нашей страны и мастер-классы.

31 октября в Центре международной торговли Фестиваль начнется с пленарного заседания. Деловую программу Фестиваля продолжит VI Всероссийский форум "Народы России", включая четыре секции, посвященные традиционным духовно-нравственным ценностям, актуальным вопросам информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействию адаптации иностранных граждан и защите исторической памяти народов России и СНГ.

Также в рамках деловой программы Форума состоятся Всероссийский семинар-совещание и Стратегическая сессия по вопросам реализации государственной национальной политики с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственными за реализацию государственной национальной политики.

1 ноября участники Фестиваля смогут принять участие в юбилейной X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", который уже завоевал популярность во всем мире.

После написания диктанта состоится торжественная церемония награждения лауреатов Международного фотоконкурса "Русская цивилизация", который уже 9-й год объединяет фотографов России и всего мира.

Завершится второй день Фестиваля пленарным заседанием Форума "Народы России".

Деловая программа фестиваля продолжится на площадке Кинопарка "Москино". Ее откроет пленарная сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ". Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из шести стран СНГ и более 15 регионов России, обсуждение вопросов развития киноиндустрии, единого наследия, совместных кинопроектов и патриотического воспитания. Параллельно с кинопоказами пройдут сессии, посвящённые национальным символам России, с участием лекторов Российского общества "Знание", Русского географического общества, широко известных и творческих личностей, популярных блогеров.

Также пройдет цикл мероприятий "Медиасреда в России и СНГ" с участием ведущих представителей медиасообщества и блогосферы.

Визитной карточкой культурной программы Фестиваля станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия" в День народного единства.

Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российским обществом "Знание" будет организовано более 300 открытых лекций на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество", которое сможет посетить каждый желающий.

Также в Национальном центре "Россия" можно будет посетить выставочную программу фестиваля. В нее войдут фотовыставка победителей Всероссийского фотоконкурса "Знание.Россия – Народы России", фотовыставки Русского географического общества "Самая красивая страна" и "Народы России", интерактивная экспозиция "Путешествие по России" и VR кинотеатр Русского географического общества.

Пятого ноября в Национальном центре "Россия" в рамках XIII встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ пройдет подведение итогов фестиваля.