Лукашенко пожаловался на плохое самочувствие

Александру Лукашенко стало плохо. Президента Беларуси потрясла отчетность об экономической ситуации в Витебской области, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Как сказал Лукашенко на совещании, ему стало нехорошо от ужаснейшей ситуации в Витебской области, ужасной безответственности снизу доверху. Белорусский лидер признался, что ему хотелось бы работать с чиновниками по-хорошему – но, к сожалению, по-хорошему не поучается.

Лукашенко приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября. Одной из тем совещания с руководством региона стал падеж скота. Ранее президент Беларуси призвал Национальный банк страны в срочном порядке переломить тенденцию роста инфляции.