"Развели костер в пещере и задохнулись от дыма": поступили трагические новости об Усольцевых

28 сентября в Партизанском районе Красноярского края пропала семья из трех человек и их собака. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы ушли в поход и не вернулись. Туристов около месяца искали профессиональные спасатели, волонтеры и следователи, но выйти на след пропавших так и не удалось.

Эксперты считают, что семья погибла в результате несчастного случая. В этом уверен и инструктор-проводник пешеходного туризма города Красноярск Алексей Исиченко. Когда стало известно о том, что в тайге исчезли двое взрослых и пятилетний ребенок, Алексей бросился на помощь. Он сам прошел путь до Буратинки. Эта местность хорошо знакома инструктору, ранее он водил тут туристов.

Усольцевы допустили ошибку, отправившись в путь после обеда, уверен Исиченко. В тайге в это время года быстро темнеет, и хоть тропа, по которой они шли, имеет разметку и уже давно протоптана, все равно можно сбиться с пути. В тех краях немало диких животных, которые в ночное время выходят на охоту.

"В лесу действительно можно наткнуться на зверей. За время походов в этих местах я не раз видел следы диких животных, экскременты. Понимаешь, что где-то рядом недавно был медведь, они живут в тех местах. Стараешься соблюдать меры безопасности или отходишь куда-то на другую дорожку", — рассказал Алексей Исиченко.

Но даже если семье удалось миновать встречи с хищниками, укрыться в тайге особо негде — лишь домики охотников да карстовые пещеры. Все хижины в районе поисков уже проверены, и не найдено даже намека на недавнее пребывание людей. Остается второй вариант — пещеры, но выжить в них практически нереально.

"Не исключено, что семья могла забраться в такое укрытие, чтобы переждать ночь и спастись от холода, развели там костер и задохнулись от дыма. Либо случилось что-то еще, из-за чего они не поднялись на поверхность", — отметил эксперт.

Но даже если семья смогла чудесным образом не только укрыться, но и согреться в пещере, им необходимо чем-то питаться. "Предположим, что Усольцевы все еще в лесу, найти пищу в таких условиях очень сложно. Ягод почти нет, грибов тоже не найти, может какую-то кедровую шишку откопаешь", — поделился Исиченко в беседе с Woman.ru.