Внешнеполитическая катастрофа: Си Цзиньпин отказался принять Мерца в Пекине

"Внешнеполитической катастрофой" для правительства канцлера Фридриха Мерца назвали немецкие СМИ отмену визита главы МИД Германии Йоханна Вадефуля и самого главы правительства в Китай. Отмечается, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не был с визитом в Пекине.

По данным источников, в календаре немецкого канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни для возможной поездки в Китай и Индию. Однако лидер КНР Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца. Эксперты полагают, что канцлера и главу МИД ожидают неспокойные времена. Промышленники дадут канцлеру ясно понять, что последнее, в чем они сейчас нуждаются - это выяснение отношений с Китаем.

По мнению аналитиков, критики могут поставить под вопрос управленческое искусство главы правительства ФРГ. Стоит учесть, что предшественники Мерца на посту канцлера - как Олаф Шольц, так и Ангела Меркель - придерживались другой стратегии в отношении Пекина, передает ТАСС.