Уиткофф попытался уговорить Зеленского уступить территории

Стивен Уиткофф уговаривал украинского лидера Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Специальный посланник президента США присутствовал на недавней встрече Зеленского с Дональдом Трампом.

Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как пишет Bloomberg, в ходе встречи на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал Зеленского согласиться на требования президента России Владимира Путина уступить Донбасс России.

Спецпосланник Трампа 25 октября встретится в Вашингтоне со спецпредставителем президента России. Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев прибыл в США. В планах – переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.