"Готова к разводу": жена Соколовского после нападок Риты Дакоты выступила с заявлением

Рита Дакота устроила публичную взбучку жене своего бывшего Влада Соколовского. Певицу задело, что Ангелина позволила себе высказаться о ее рухнувшем браке с артистом.

"Меня сделали виноватой в том, что этой „химии“ во мне было недостаточно. Поэтому мне, беременной, а потом и с грудной лялькой на руках можно было изменять направо и налево. И это рассуждает женщина о другой женщине. Разве так можно? Разве это красиво?!" — возмутилась Рита.

Соколовские, увидев, как в соцсети раскричалась Дакота, аккуратно поставили скандалистку на место. Супруги записали совместное видеообращение, в котором отметили, что Рита может сколько угодно намекать на неверность Влада в новом браке, главное, что они вместе и очень счастливы.

Теперь же выяснилось, что Дакота была права. В отношениях Соколовского с женой не все так гладко. Ангелина на своей странице в соцсети выступила с заявлением. Она призналась, что зимой была готова к разводу. После рождения сына Соколовские сильно отдалились друг от друга.

Ангелина столкнулась с одиночеством и непониманием. Влад закрылся от жены. Когда девушка поняла, что ее брак на грани краха, она отправилась в ретрит, где ходила по гвоздям. Соколовская уверена, что все испытания были необходимы, чтобы "вновь встретиться, но другими — цельными и честными".

"В феврале этого года я была готова к разводу… Пришла на психотерапию, чтобы все сделать с любовью и уважением к партнеру, ведь это мой близкий человек. Мы старались, но красиво разойтись не вышло, так как никто и никогда этого не делал", — рассказала Ангелина.