Раскрыт секрет резкой смены настроения Трампа в отношении России

Дональд Трамп в течение нескольких месяцев сопротивлялся призывам ввести новые санкции против России. Президент США полагал, что может положить конец войне, заключив сделку с российским лидером Владимиром Путиным – в частности, устроив быстрый мирный саммит в ближайшие недели в Будапеште.

Неожиданно Трамп резко изменил свои планы, отменив саммит в Будапеште. Затем он пошел еще дальше, введя первые прямые санкции против Москвы за время своего второго президентского срока. Как сообщило агентство Bloomberg, внезапный сдвиг был вызван оценкой госсекретаря Марко Рубио — давнего ястреба, который однажды назвал Путина "гангстером".

Источники агентства, попросившие не называть их имен, рассказали, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как они поговорили по телефону. Госсекретарю стало очевидно, что Кремль, якобы, в очередной раз пытается затянуть переговоры о прекращении огня и затянуть войну.