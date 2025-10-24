Военные назвали три этапа "ошеломляющего ответа" России на удары ВСУ

"Ошеломляющий ответ" на удары ВСУ вглубь России может принять форму стратегической операции. Он будет состоять из трех этапов и включать в себя ядерное оружие, заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По мнению эксперта, первый этап предполагает удар крылатыми ракетами по производящим оружие для Украины предприятиям, которые находятся на территории государств НАТО. На втором этапе возможны одиночные или групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселенным районам: не исключены высотные ядерные взрывы малой мощности над территорией противника.

Первой частью третьего этапа "ошеломляющего ответа" может стать тактический ядерный удар по кварталу правительственных зданий в Киеве. За ним может последовать разрушение ядерными боеприпасами каскада днепровских ГЭС и водохранилищ, приводит мнение военного эксперта "Газета.ру".