Настоящий герой: ефрейтор Соловьёв нанёс удар по скоплению живой силы противника

Гвардии лейтенант Евгений Леонтьев и его инженерно-сапёрная рота, действуя скрытно и слаженно, обеспечила безопасный проход штурмовикам. Леонтьев лично провел разведку маршрута, и группа под его командованием успешно и без потерь разминировала заданный участок местности.

Гвардии ефрейтор Роман Соловьёв - старший наводчик артдивизиона, несмотря на атаки вражеских беспилотников, оперативно устранив неисправность орудия, продолжил вести прицельный огонь по боевикам. Наши передовые отряды захватили укреплённую позицию ВСУ, сообщает "ТВ Центр".