Бывшая жена увозит детей подальше от Диброва. Заранее все распланировали с Товстиком?

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября, мирно разделив опеку над детьми и имущество. Телеведущий обещал обеспечить бывшую жену и наследников всем необходимым.

Поговаривают, что красавица Полина хоть и живет отдельно, но практически все время проводит с Романом Товстиком, который и разрушил брак Диброва. Якобы они даже собираются в путешествие, которое планировали уже давно.

Полина сама рассказала, что улетает с детьми за границу, но не уточнила, будет ли их сопровождать бизнесмен. По словам Дибровой, они направляются в экзотическую страну, о которой давно грезили.

"Вчера — на премьере фильма. Завтра — в самолете. Ура, каникулы! Мы отправляемся с ребятами в Африку! Мечта", — поделилась Полина на своей странице в соцсети.

Но подписчики восторг Дибровой не разделяют. Народ считает, что опасно ехать с детьми в Африку, мол, там насекомые разносят различные болезни. "Что можно делать в Африке? Какую-то гадость подхватить?" – поинтересовался в комментариях один из поклонников Полины.

Диброва на едкие замечания не обращает внимания. Полина часто путешествует за границу, и уж точно знает, как сделать отдых даже в столь экзотическом месте безопасным.