Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр". Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты, действующими на красноармейском направлении.

Среди военных бортов, которые приземлялись в расположении группировки "Центр", был и Ми-8. Среди пассажиров – начальник Генштаба. Валерий Герасимов проходит на командный пункт. Старшие офицеры докладывают о ситуации на передовой и в тылу. Идёт работа с картами. Основной разбор - обстановка на красноармейском направлении, оно сегодня главное.

Тем временем, противник бежит с поля боя, бросая одну позицию за другой. В Родинском сейчас - только разрозненные очаги. И освобождение города тоже идёт молниеносно. Если вчера наши бойцы отбили у бандеровцев железнодорожный вокзал - ключевую огневую точку - то сегодня с передовой приходят донесения о том, что националисты кое-как цепляются за последние развалины на западных окраинах.

К этому часу командиры российских штурмовых групп докладывают: Родинское, как минимум на 95% уже освобождено. Противник кусается вяло. Под полный контроль наших подразделений город может перейти в ближайшие часы.

Освобождение Родинского имеет не только тактическое значение. Важно деморализовать националистов. Чтоб и сомнений не возникало в том, что возможности контратаковать нет и больше не будет. Всех уцелевших боевиков киевский генштаб оттянул на оборону Красноармейска. Хотя эта рокировка вряд ли что-то изменит.

Красноармейск тоже на грани сдачи. Военные говорят, что командование ВСУ отдало приказ - в течение трех дней отступить в тыл и оставить город русским. Ожесточённые бои идут сейчас и за освобождение Константиновки. Нашим подразделениям удалось продвинуться в городе на полтора километра и взять под контроль район Старая деревня.