Дмитриев раскрыл детали своей поездки в США

Поездка в США спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева была запланирована давно. Москва не стала ее отменять, несмотря на предпринятые Вашингтоном недружественные действия, заявил Дмитриев журналистам.

Спецпосланник Путина отметил, что находится в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Дмитриев напомнил о сказанном накануне российским лидером: с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы интересы безопасности Москвы всегда учитывались. Поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к ее интересам.

По словам Дмитриева, в России видят попытки представителей Европы и Великобритании сорвать прямой диалог России-США, президента Путина и президента Трампа. Ранее инициативы разрешения конфликта на Украине были разрушены как британцами, так и европейцами, приводит слова посланника "Интерфакс".