Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании. Готовится покинуть Россию?

Издание El Pais выяснило, что Ксения Собчак подала документы на оформление вида на жительство в Испании. ВЖН журналистка запросила для себя и восьмилетнего сына Платона.

Ксения никогда не скрывала, что поездки в Европу являются одним из ее любимых видов отдыха. Сейчас она находится в Париже, где сняла интервью для своего YouTube-шоу и посетила Неделю моды. Издание предполагает, что Собчак планирует больше времени проводить в европейских странах, для этого ей и понадобился ВНЖ. Сейчас у журналистки есть пятилетняя Шенгенская виза, по которой она может пребывать в Европе не более 90 дней, и не имеет права работать.

El Pais также считает, что Ксения может планировать длительные рабочие поездки в Европу, какие-то инвестиции, или же она уже сейчас озаботилась поступлением сына в один из вузов Старого Света.

О планах Собчак покинуть Россию на длительное время не сообщается. Ранее телеведущая получила гражданство Израиля, но наличие второго паспорта никак не подталкивает Ксению сменить место жительства.