Лукашенко заявил о передаче власти в "вылизанной" стране

Президент Беларуси поставил правительству жесткие сроки. До 7 ноября в хозяйствах страны следует навести железный порядок. А к 1 января все должно быть "вылизано, вычищено", заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября. Лукашенко остался недоволен предоставленной отчетностью, он сказал, что ему от увиденного стало плохо. Президент назвал ситуацию в регионе позором.

Лукашенко предупредил чиновников об ужесточении контроля. По его словам, бразды правления пора передавать молодежи – но прежде предстоит все вычистить, передает Telegram-канал "Пул Первого".