Алена Краснова намекнула на новый роман после развода с Пресняковым

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, Алену с детства баловали, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. После побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы-жены.

Похоже, сейчас жизнь Красновой наладилась. Ее снова осыпают подарками. Алена на своей странице в соцсети похвасталась роскошным букетом роз, а ее поклонники усмотрели в этом намек на новые отношения.

"О, новая любовь! Поздравляю!"; "Красивой девушке — красивые цветы, все правильно"; "Красивый букет, красивый телефон, но кто подарил? Тема не раскрыта!"; "Алена, рада за тебя!"; "О! Скоро увидим нового парня?" — обсуждают пользователи Сети.

Краснова на комментарии не отвечает. Не сказала Алена и кто ей подарил цветы. Девушка лишь загадочно улыбалась, снимая себя через зеркало на новенький смартфон.