Пентагон направил ударную авианосную группу в зону Южного командования

Ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford направят ВС США в зону Южного командования. Это командование отвечает за операции в Карибском бассейне. В распространенном Пентагоном заявлении отмечается, что эти силы будут задействованы в борьбе с контрабандой наркотиков в регионе.

В заявлении сказано, что корабли направлены в поддержку директивы президента США Дональда Трампа о ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом. Как говорится в документе, эти силы должны будут "отслеживать и пресекать" контрабанду наркотиков, а также действия, которые ставят под угрозу безопасность США.

Глава Пентагона также написал в соцсети X, что ночью по указанию президента Трампа Военное министерство нанесло удар по судну, управляемому Трен де Арагуа - террористической организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Карибском море. Все шестеро террористов, находившихся на борту, были убиты, ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал.