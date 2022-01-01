Украинская Рада признала гибель людей от беспредела военкомов

Подвергающиеся принудительной мобилизации граждане Украины гибнут в результате беспредела со стороны военкомов. С таким заявлением выступил внесенный в России в перечень террористов и экстремистов депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он призвал смотреть правде в глаза: люди погибли от действий ТЦК, есть видео, которое сняли очевидцы.

Украинские СМИ ранее сообщили, что принудительно мобилизованный житель Киева после одной ночи в военкомате впал в кому из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина вскоре скончался в больнице. Позже полиция Киева заявила, что 43-летний киевлянин "упал на пол и травмировался".

С февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Сотрудники военкоматов хватают мужчин и заталкивают в микроавтобусы, применяя силу, передает ТАСС.