Стало известно, сколько Кадышева заработает за новогодние праздники: на несколько квартир хватит

У Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" наступила вторая волна популярности, когда песни артистки залетели в топы в соцсетях. Сейчас певица собирает полные залы зрителей и значительно подняла цены на частные выступления.

Журналистам "Комсомольской правды" удалось выяснить, сколько придется заплатить за присутствие Надежды Никитичны на новогоднем корпоративе. Такую сумму мало кто может себе позволить.

Обычные россияне смогут послушать Кадышеву в ночь с 31 декабря на 1 января бесплатно. "Золотое кольцо" будет участвовать в "Голубых огоньках" сразу на нескольких телеканалах.

Перед новогодними каникулами поклонники успеют насладиться пением Кадышевой на ее концерте в Москве. Билеты можно купить вполне бюджетно. Выступление пройдет в декабре на ЦСКА Арене. По подсчетам журналистов, за этот концерт артистка может заработать примерно 50 миллионов рублей.

В копеечку же обойдется выступление Надежды Никитичны тем, кто решит заказать ее коллектив на корпоратив. В первой половине декабря стоимость концерта составит 12 миллионов рублей, а по мере приближения праздника сумма гонорара дойдет до 15 миллионов рублей. В саму новогоднюю ночь Кадышева выступать отказалась, провести праздник с сыном и мужем для артистки дороже денег.

Между тем, еще летом "Золотое кольцо" можно было пригласить на корпоратив за 7-8 миллионов рублей. Отмечалось, что Кадышева соглашается не на каждый концерт.