Взрыв прогремел в жилом доме в Элисте

Спасатели эвакуировали 60 человек после взрыва в жилом доме в Элисте. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в столице Калмыкии. Источники канала сообщают, что в квартире могла взорваться осколочная граната. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. В результате ЧП в здании на бульваре Космонавтов выбиты стекла в нескольких квартирах, обрушилась часть стены.