Дмитриев: Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скором завершении конфликта на Украине. Об этом 25 октября он заявил в интервью CNN.

"Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что этого можно достичь, только учитывая интересы России.

В интервью для Fox News глава РФПИ отметил, что решение украинского конфликта включает вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.

Дмитриев также выразил надежду, что встреча президентов России и США состоится.

Ранее глава Вашингтона Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, но собирается провести ее в будущем.