Трамп: "Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Китая помощи в переговорах с Россией. Об этом 25 октября он заявил журналистам в самолете по пути в Азию.

"Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией", — заявил Трамп.

Глава Вашингтона обсудить с генеральным секретарем ЦК партии Китая Си Цзиньпином украинское урегулирование.

Трамп подчеркнул, что верит в желание российского руководства завершить конфликт на Украине.

"Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось", — добавил Трамп.

Лидеры КНР и США должны встретиться 30 октября в Южной Корее.