Спецназовцам группировки "Центр" вручили награды за подвиги в зоне СВО

Государственные и ведомственные награды получили спецназовцы группировки "Центр" . За проявленный героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим вручены ордена Мужества, медали "За заслуги перед Отечеством", "За спасение погибавших", знаки отличия "Святого Георгия - Георгиевский крест" IV степени, а также медали "За отвагу", "Жукова" и "За храбрость".

Торжественная церемония прошла у братской могилы погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Донбасса. Бойцы спецподразделений почтили их память, сообщает "ТВ Центр".