США наращивают силы для удара по Венесуэле

США усиливают морскую группировку у берегов Южной Америки. В Пентагоне сообщают о переброске в регион группы кораблей во главе с атомным авианосцем "Джеральд Форд".

Крупнейший в мире корабль сейчас находится в Средиземном море. Ранее президент Трамп заявил, что не исключает проведение в Венесуэле масштабной военной операции по борьбе с наркотрафиком. Накануне Пентагон опубликовал видео удара по очередному судну предполагаемых наркоторговцев. Впрочем, никаких доказательств преступной деятельности представлено не было.

Каракас истинной целью США считает свержение действующей власти. Президент Мадуро заявил: отпор американской агрессии готовы дать все народы континента, а кокаин в его стране не производится, он поступает из Колумбии.

Со своей стороны, колумбийский президент также обвинил американские власти во лжи. В столице страны прошёл многотысячный митинг против вмешательства со стороны США, сообщает "ТВ Центр".