Мощный шторм обрушился на Гаити

На севере Карибского моря бушует тропический шторм "Мелисса". На Гаити жертвами стихии уже стали три человека, ещё один пострадал во время схода оползня.

Ранее циклон обрушился на Доминиканскую республику. Мощные ливни вызвали наводнения, что привело к загрязнению каналов с пресной водой. Без водоснабжения остались полмиллиона человек.

Сейчас шторм стремительно набирает силу и, огибая Ямайку, движется в сторону Кубы. Скорость ветра достигает 75-ти километров в час. По прогнозам, "Мелисса" может достичь категории урагана, сообщает "ТВ Центр".