При взрыве газа в сочинской многоэтажке погиб пенсионер

В Сочи прогремел взрыв в многоэтажном доме. Погиб 70-летний мужчина, три жителя пострадали.

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в квартире на четвёртом этаже. Начался пожар, который вскоре ликвидировали сотрудники МЧС. Из здания эвакуированы 70 человек. Для них организованы пункты временного размещения.

Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивают как тяжёлое. В квартире, где произошёл взрыв, разрушены стены, выбиты окна. На месте ЧП работают экстренные службы, сообщает "ТВ Центр".